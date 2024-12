Rocco Hunt e Pasquale Mazzocchi sono due buoni amici. Il cantante ha una grande passione per il calcio, mentre al difensore piace cantare (i video che girano sui social dimostrano anche una certa bravura). In risposta a una battuta sulla pagina Instagram Napoli VHS, il rapper napoletano che parteciperà a Sanremo 2025, ha scritto proprio a Mazzocchi: “Pazza idea per la serata delle Cover, c staje?”, cioè ‘ci stai?“.

Il terzino del Napoli, tramite una storia pubblicata sul suo account ufficiale, ha fatto chiarezza sull’episodio: “Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo. Ringrazio il mio amico Rocco Hunt, a cui voglio tanto bene, per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio. Ma nella vita faccio tutt’altro. La mia mente è proiettata al ritorno in campo. È alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l’ora di tornare a combattere con i miei compagni”. Parlando di ritorno in campo, Mazzocchi si riferisce al problema muscolare che lo sta rendendo momentaneamente indisponibile. Tuttavia, il giocatore della squadra allenata da Antonio Conte dovrebbe tornare in campo entro la fine del 2024. E nei suoi piano non c’è un altro stop a febbraio per partecipare al Festival di Sanremo.