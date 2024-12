Ennesima aggressione a un capotreno. Due passeggere, madre e figlia, hanno assalito una capotreno 32enne dopo la richiesta di esibire il titolo di viaggio sul treno Intercity delle 10 partito da Milano e diretto a Ventimiglia. All’altezza della stazione di Finale Ligure, provincia di Savona, le due donne alla richiesta hanno spintonato la donna e fatto cadere. Sono intervenuti i soccorritori di un’ambulanza della Croce bianca che hanno trasportato la vittima in stato di choc al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per indagare sull’accaduto. Le due passeggere sono state denunciate per aggressione e lesioni a pubblico ufficiali. L’aggressione di oggi è solo una delle tante avvenute in questi ultimi mesi come: l’accoltellamento del capotreno a Genova e l’aggressione a un altro capotreno in provincia di Pavia con schiaffi e insulti