Emergono nuove intercettazioni riguardo il caso dei presunti abusi sulle Farfalle, le ragazze della ginnastica ritmica: “Sta raccontando tante di quelle bugie, e vedi come si presenta, tutta scollacciata. Lei ha deciso di farsi pubblicità, si è rifatta il naso, ha fatto Miss Italia. Ti pare normale presentarsi con una maglia del genere?”. Queste parole, datate 18 novembre 2022, appartengono al presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi durante una conversazione con il procuratore federale Michele Rossetti. L’uomo si riferisce a Ginevra Parrini, allenatrice ed ex atleta. Invece Emanuela Maccarani, la dt delle Farfalle, viene definita come “Una delle dieci maggiori persone del Coni”.

Sono passate tre settimane da quando Nina Corradini e Anna Basta hanno denunciato una serie di maltrattamenti dell’accademia di Desio. Tecchi vuole proteggere Maccarani e le Olimpiadi delle azzurre, sottolinea quest’oggi Repubblica. La procura di Monza documenta gli indebiti contatti con l’accusa della federazione. Parrini è stata ascoltata dalla Procura federale il 14 febbraio 2023, parlando del peso che le atlete dovevano sopportare definendo il momento come “Un’esperienza traumatizzante”, e del noto quadernetto in cui le assistenti di Maccarani, in particolare Olga Tishina, appuntavano dati e facevano comparazioni. L’archiviazione dell’inchiesta penale nei confronti di Maccarani e Tishina e l’ammonizione per Maccarani a causa di “un eccesso di affetto per la ginnasta Anna Basta“ non concludono la vicenda.