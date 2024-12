I dipendenti della Volkswagen manifestano ad Hannover, in Germania, mentre centinaia di dipendenti della Volkswagen manifestano fuori dallo stabilimento del colosso automobilistico di Hannover. Migliaia di lavoratori hanno scioperato in tutta la Germania ieri, lunedì 2 dicembre, in una crescente controversia industriale, con i sindacati che avvertono che la VW è intenzionata a effettuare licenziamenti di massa e chiudere fabbriche. La VW è stata duramente colpita dagli elevati costi di produzione in patria, da un passaggio balbettante ai veicoli elettrici e dalla dura concorrenza nel mercato chiave cinese.