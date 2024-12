Sarà Tommaso Foti a prendere il posto di Raffaele Fitto. L’attuale capogruppo di Fratelli d’Italia ha giurato al Quirinale. Lo ha fatto sapere il Colle con un comunicato in cui spiega che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la premier Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha firmato il decreto con il quale vengono accettate le dimissioni rassegnate da Fitto. Con lo stesso decreto, su proposta della Presidente del Consiglio, Foti è stato nominato Ministro. A prendere il suo posto come capogruppo di Fdi alla Camera sarà invece Galeazzo Bignami, attuale viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Che dunque dovrà lasciare il suo incarico al dicastero guidato da Matteo Salvini. Da vedere, dunque, chi sàrà nominato viceministro.

Il cambio nel governo – Di sicuro c’è solo che Foti erediterà tutte le deleghe di Fitto, che ha traslocato a Bruxelles per assumere l’incarico di vicepresidente della Commissione Ue guidata da Ursula von der Loyen. Sarà dunque un altro uomo di Fdi a gestire gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. Come previsto, quindi, Meloni ha mantenuto il delicato dicastero in mano a un suo fedelissimo. “Rivolgo i miei affettuosi auguri di buon lavoro all’amico Tommaso Foti per la nomina a ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il PNRR. Un incarico di grande responsabilità e strategico per il futuro della nostra Nazione. Sono certo saprà svolgerlo con la competenza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni”, fa sapere Ignazio La Russa, presidente del Senato.

Chi è il nuovo ministro – Per Foti si tratta del primo incarico a livello di esecutivo dopo una lunga carriera politica tutta a destra. Nato a Piacenza il 28 aprile 1960, a 20 anni viene eletto consigliere comunale per il Movimento sociale italiano. Rimane a fare il consigliere fino al 2005, passando nel frattempo nei ranghi di Alleanza nazionale. Nella primavera del 2006 è eletto deputato e il presidente della Camera, Fausto Bertinotti, lo nomina a maggio del 2006 tra i dieci componenti della Giunta per il Regolamento. Nuovamente eletto a Montecitorio nell’aprile 2008, nella primavera del 2009 partecipa alla fondazione del partito unitario del centrodestra Il Popolo della Libertà, mentre – nel dicembre del 2012 – a quella di Fratelli d’Italia, formazione politica per la quale si candida alle elezioni politiche del febbraio 2013, non risultando eletto. Alle elezioni politiche del 2018 viene nuovamente eletto deputato e a seguire vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera. Con la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 2022 è rieletto a Montecitorio per la sesta volta.