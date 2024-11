La Juventus sta già pianificando il mercato di gennaio. I bianconeri potrebbero apportare diverse modifiche al centrocampo date le possibili partenze di Fagioli (piace in Francia e in Arabia) e il nuovo arrivato Douglas Luiz. L’ex Aston Villa, arrivato quest’estate per circa 51 milioni di euro, finora non è mai stato protagonista (in positivo), anche a causa di frequenti infortuni. In virtù di tutto ciò, la Juventus potrebbe anticipare alcune operazioni previste per la prossima estate, come per esempio quella che porta al capitano del Bologna Lewis Ferguson.

Il numero 19 rossoblù, già allenato da Thiago Motta, è un obiettivo dei bianconeri. Secondo La Gazzetta dello Sport, “l’idea del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe quella di provare ad anticipare delle operazioni in programma per giugno attraverso affari più creativi, ossia prestiti con obbligo di riscatto”.

Lo scozzese è un perno della squadra emiliana, per questo motivo il club del presidente Joey Saputo non lo cederà tanto facilmente. L’anno scorso, Ferguson è stato uno dei protagonisti assoluti dello straordinari campionato disputato dal Bologna, culminato con la storica qualificazione alla Champions League dopo 60 anni. Nella stagione 2023-2024, il capitano rossoblù ha collezionato 33 presenze complessive mettendo a referto 6 gol e fornendo 5 assist. Nel mese di aprile, lo scozzese aveva rimediato una lesione del legamento crociato che lo ha costretto ad uno stop di 7 lunghi mesi, fino al ritorno in campo nel match contro il Lecce disputato al Dall’Ara.