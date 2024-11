Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia parziale ad Agostina Barbieri, 63 anni, arrestata per aver ucciso il marito violento. La donna è rientrata a casa nelle scorse ore, a Borghetto Barbera (Alessandria), ed è stata affidata ai servizi sociali: dovrà scontare i restanti tre anni di pena facendo volontariato sul territorio.

Barbieri ha ucciso Luciano Giacobone, 64 anni, la sera dell’11 luglio 2021, poco dopo la finale degli Europei vinta dall’Italia: lo ha prima sedato e poi gli ha stretto il collo con dei lacci da scarpe. E’ stata poi sempre lei ad avvertire i Carabinieri e ad aspettarli. Negli ultimi tre mesi, ha dichiarato, l’escalation di violenza subita era diventata insopportabile.In Corte d’Assise la donna era stata condannata a 4 anni e 10 mesi. I giudici della Corte d’Appello avevano rimandato gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la richiesta della difesa di concedere le attenuanti per aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Corte Costituzionale che, poi, ha riconosciuto prevalenti sull’aggravante del rapporto di parentela le attenuanti generiche, della provocazione e per proteggere il figlio. A quel punto, ricostruiscono Corriere e Repubblica, difesa e accusa hanno trovato un compromesso per una pena di 6 anni e 2 mesi. Per avere però la possibilità dell’affidamento ai servizi sociali, la condanna deve essere sottoi 4 anni. L’avvocato di Barbieri si è appellato allora al presidente della Repubblica che ha concesso la grazia e abbassato la pena a un anno e tre mesi.

“Con una giusta decisione finale – commenta il difensore Lorenzo Repetti – si pone la parola fine a una brutta storia familiare che ha creato dolore e sofferenza a Tina e, sicuramente, anche al figlio Andrea. Sono stati lunghi anni di violenza, infatti, non solo per la Barbieri”. La situazione di Barbieri era nota a Borghetto: a inizio gennaio 2022 agli avvocati – all’epoca Lorenzo Repetti era affiancato da Silvia Nativi – era arrivata una raccolta firme partita spontaneamente dai compaesani per fare sentire la loro vicinanza alla donna e al figlio Andrea, non risparmiato dalla violenza del padre.