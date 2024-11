Gli Stati Uniti stanno chiedendo all’Ucraina di aumentare rapidamente la consistenza delle proprie truppe modificando la legge sulla leva per consentire l’arruolamento dei 18enni. Lo ha riferito all’Associated Press un funzionario dell’Amministrazione Biden, spiegando che Washington chiede all’Ucraina di abbassare l’età dell’arruolamento dagli attuali 25 anni, per sopperire alla mancanza di uomini al fronte rispetto alla Russia. Il funzionario ha affermato che “la pura matematica” della situazione attuale dell’Ucraina è che ha bisogno di più truppe per combattere. La Casa Bianca ha fornito oltre 56 miliardi di dollari di aiuti militari all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa del febbraio 2022 e prevede di inviare altri miliardi di dollari a Kiev prima che Biden lasci l’incarico tra meno di mesi.

Ma con il tempo che stringe, la Casa Bianca di Biden sta anche insistendo sul fatto che l’Ucraina ha le armi di cui ha bisogno e ora deve aumentare drasticamente la consistenza delle sue truppe se vuole continuare la guerra. Il funzionario Usa ha affermato che gli ucraini credono di aver bisogno di circa 160mila truppe aggiuntive, ma l’amministrazione statunitense ritiene che probabilmente ne serviranno di più. Più di 1 milione di ucraini sono ora in uniforme, tra cui la Guardia nazionale e altre unità. Secondo funzionari europei che hanno chiesto l’anonimato per discutere delle conversazioni diplomatiche in corso, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrebbe ricevuto analoghe preoccupazioni dagli alleati di altre capitali occidentali, secondo cui l’Ucraina ha un problema di truppe e non di armi.