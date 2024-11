La donna era riuscita ad allontanare sua nipote da una relazione tossica, a convincerla a tagliare i fili che la legavano ad un giovane, già con precedenti penali, che la maltrattava e la opprimeva. Quel giovane è lo stesso delle minacce. Lo scorso 26 novembre all’una di notte, infatti, l’auto della donna, ovvero l’auto di famiglia, è esplosa per poi essere divorata dalle fiamme. Come è stato riferito dalle Autorità, l’incendio è stato di natura dolosa, provocato dall’innesco con del liquido infiammabile. Liquido tenuto in una bottiglietta il cui contenuto è stato versato sul cofano della vettura proprio dall’ex della nipote, come è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza. Il ragazzo, dopo le denunce sporte della signora, è stato sottoposto a fermo ma la paura per la donna e la sua famiglia non è cessata.