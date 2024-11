Voleva essere una protesta contro il presidente, ora è diventato un vero e proprio trend sui social. “Cairo vendi il Torino” è il commento che nelle ultime settimane sta spopolando su TikTok. Sotto qualsiasi video. Una richiesta diventata virale in pochissimo tempo e che sta intasando ogni conversazione sulla piattaforma, anche in contesti lontanamente comparabili con il calcio. “Vi racconto la mia giornata in università”, la risposta degli utenti “Cairo vendi il Torino”; “I migliori punti di Jannik Sinner nel 2024” e ancora: “Cairo vendi il Torino”. Molti di loro, content creator e influencer, non riescono a darsi una spiegazione e chiedono chiarimenti. I tifosi del club granata replicano sempre con la stessa frase: “Cairo vendi il Torino”.

“Cairo vendi il Torino” spopola su TikTok

Contestazioni sugli spalti, dalla curva maratona e ora anche sui social. A Torino, Urbano Cairo è il ricercato numero uno. L’indiscrezione di una possibile cessione del club a Red Bull (già Official Energy Drink partner dei granata) era stata smentita dal diretto interessato: “Totali falsità, non ho alcuna intenzione di cedere la società”. Una buona parte dei tifosi, che sperava in un epilogo diverso, ha mostrato il proprio disappunto in svariate occasioni nelle ultime settimane. Per ultima, la contestazione degli oltre 5mila all’esterno dello stadio Olimpico Grande Torino durante i primi 45’ nella gara casalinga contro il Monza (pareggiata per 1-1). Cori e striscioni davanti all’ingresso riservato ai membri della società per esprimere il proprio dissenso. Una volta entrati, le critiche e le polemiche sono continuate. Solo ed esclusivamente contro Cairo. L’allenatore Paolo Vanoli, al contrario, è stato accolto con degli applausi. E così anche TikTok è stato invaso dai malumori di una tifoseria delusa, all’interno di un ambiente pesante.

Un inizio da capolista, poi la crisi

Dopo un inizio promettente, e per certi versi, al di sopra delle aspettative (con 11 punti nelle prime 5 partite) la rottura del legamento crociato di Duvan Zapata – nella sfida a San Siro contro l’Inter – ha portato a una veloce e inesorabile involuzione del club granata tanto nei risultati, quanto in classifica. Una sola vittoria nelle ultime 8 gara: una squadra mediocre e un allenatore che si deve “accontentare” dei giocatori che il calciomercato ha offerto. Senza tener conto delle pesanti cessioni nell’ultima sessione estiva. “Non ho voluto spiegazioni, non ho cercato alibi. Non sono uno che va a cercare queste cose. Quando una società vende dei giocatori a mia insaputa non serve chiedere delle giustificazioni. Non sono d’accordo su questa cessione, ma alzo la testa e vado avanti”: così l’allenatore aveva lanciato il proprio campanello d’allarme. Più che una giustificazione, una sollecitazione. Che non è stata accolta. Le lamentele dei tifosi sono indirizzate ad un unico destinatario, e non è Paolo Vanoli. Un bilico tra la modestia e un futuro in stile Atalanta, per i granata ormai la cantilena è sempre la stessa. “Cairo, vendi il Torino”. La pazienza dei tifosi ha superato ogni limite. Sugli spalti e su TikTok.