CLIC

8 ATALANTA/FIORENTINA/LAZIO

Se il campionato è vivo e combattuto, il merito è soprattutto di queste tre squadre. In ordine alfabetico: l’Atalanta non si è fermata al trionfo in Europa League ed è una seria candidata allo scudetto; la Fiorentina dopo un inizio a suon di pareggi ha spiccato il volo, grazie anche a Kean e De Gea; la Lazio ha azzeccato la scelta dell’allenatore, mostra uno dei migliori copioni del torneo – secondo Fabio Capello il top in assoluto – e ha già doppiato abbondantemente in classifica la Roma.

7,5 PELLEGRI

Sembrava perso, dopo titoli e giri di mercato troppo precoci. Sta segnando con regolarità – tre gol nelle ultime tre gare – e questo è importante: gli infortuni gli avevano tolto crescita e continuità. Un bene per l’Empoli e per il nostro calcio.

7 GIAMPAOLO

Torna dopo due anni e va a vincere a Venezia, in cima a una partita tutta sofferenza. Per settanta minuti, assolo della squadra di Di Francesco, fermata dalle parate di Falcone e dagli errori horror dei suoi giocatori. Giampaolo azzecca però cambi e nuovo assetto in campo: scacco matto al collega abruzzese e il Lecce compie un bel salto in classifica.

7 GILARDINO

Voto di solidarietà: è stato esonerato alla vigilia della gara contro il Cagliari per aver criticato, in modo civile, le linee guida del club. Il Genoa per ragioni di bilancio ha smantellato la squadra. Gilardino ha fatto il possibile per galleggiare. Alla prima critica, zac. In pieno stile americano.

7 L’OMAGGIO A PINO DANIELE

Splendido il binomio calcio-musica al San Paolo per presentare l’inedito “Again” dell’artista napoletano, scomparso il 4 gennaio 2015. Momenti di grande suggestione, poche ore prima della scomparsa di Carmine Daniele, fratello dell’immenso Pino.