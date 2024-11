Sei anni fa Axel Pons era un talentuoso pilota di Moto2 con una grande carriera davanti a sé. Tuttavia, lo spagnolo non è mai riuscito veramente a sfondare nel mondo dei motori, per cui nel 2018 ha abbandonato lo sport nel quale suo padre, Sito Pons, si era affermato (2 volte campione del mondo nella classe 250) e ha cambiato completamente vita.

All’inizio, Pons si è lanciato nel mondo della moda come stilista/modello, ma anche questa vita non faceva evidentemente per lui. Dopo una sorta di crisi mistica, s’è lasciato tutte alle spalle trasferendosi su un‘isola asiatica dedicandosi alla spiritualità. Da quel momento cammina a piedi nudi ai bordi della carreggiata e la meta prefissata è la Cina. Oggi ha 33 anni e da 6 cammina a piedi nudi in giro per il mondo. Di recente, partito dalla Spagna, ha raggiunto il Pakistan (impiegando 15 mesi), come minuziosamente documentato in alcuni video pubblicati su YouTube in cui svela: “Avevo il desiderio di completare l’unione con Allah o Dio“.

C’è stato però un’imprevisto: era diretto in India, ma lo hanno respinto alla frontiera: “L’obiettivo era andare in India, ma non mi hanno concesso il visto. Tornerò a Islamabad, prenderò i passaporti e proverò ad attraversare il confine con la Cina. Normalmente cammino senza scarpe, è bellissimo”.

Sulle motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere questa vita: “Che senso aveva vivere ad un ritmo così veloce? Ho cominciato a diventare sempre più lento, sempre più lento, fino a quando ho iniziato ad attraversare il mondo lentamente, apprezzando i dettagli della vita. Avevo solo il desiderio di completare l’unione con Allah o Dio, camminare è il mio modo di pregare”.