Il vincitore di due medaglie olimpiche Antonino Pizzolato è a processo per violenza sessuale di gruppo aggravata. Bronzo ai Giochi di Tokio e questa estate a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, membro delle Fiamme Oro, Pizzolato è accusato di aver violentato insieme ad altri tre amici una turista finlandese di 27 anni in un residence sul lungomare di Trapani il 22 luglio 2022. Come riportato da LaPresse e Repubblica, il processo con rito ordinario si è aperto il 5 febbraio di quest’anno davanti al collegio del tribunale di Trapani: questo significa che Pizzolato ha gareggiato alle Olimpiadi di Parigi mentre era già imputato per stupro.

Con Pizzolato, 28 anni originario di Castelvetrano ma residente a Ladispoli nel Lazio, sono a giudizio Davide Lupo, 31 anni, Claudio Tutino, 35 anni, e Stefano Mongiovì, 3oenne. Oggi davanti al collegio trapanese è stata sentita in aula la vittima. Oltre quattro ore di interrogatorio in cui la giovane ha ripercorso quanto accaduto la sera del 22 luglio di due anni fa. Ha ribadito le violenze, di aver provato a fermarli, ma poi terrorizzata sarebbe rimasta immobile in attesa che tre dei quattro imputati finissero di abusare di lei.

Pizzolato e i suo tre amici avevano conosciuto la vittima in un ristorante. La 27enne e due ragazze connazionali avevano seguito il gruppo di amici in discoteca, ma poi lei era rimasta da sola. Repubblica riporta che approfittando delle condizioni psicofisiche della turista, che aveva bevuto alcolici, i quattro uomini si sono recati nel residence, distante pochi metri, dove alloggiava Lupo. Secondo la ricostruzione dell’accusa, gli imputati hanno avuto dei rapporti sessuali contro la volontà della vittima, mettendo fine alla violenza solamente quando la ragazza, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo. A Pizzolato e ai suoi amici si contestano le aggravanti di aver commesso il fatto su una persona “con un autocontrollo limitato e in stato di torpore e di inibizione mentale tale da impedirle di respingere con energia gli atti di violenza”, riporta l’Ansa. La turista finlandese la mattina successiva ai fatti ha denunciato la violenza subita.

Va ricordato che nel 2018 Pizzolato era stato squalificato per 10 mesi dalla Federazione italiana pesistica con accuse pesanti. Secondo quanto riportato allora dalla Gazzetta dello Sport, alla base della sanzione vi erano state minacce, intimidazioni e anche violenza fisica ai danni di alcuni colleghi. Ma anche video pornografici di se stesso che avrebbe mostrato ai compagni, compresi molti minorenni.