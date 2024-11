Il condirettore del Fatto Quotidiano Peter Gomez sul palco di Nova, l’evento conclusivo dell’assemblea costituente del M5S, è intervenuto sulla regola dei due mandati: “Io non vedo i 3 o i 5 mandati in parlamento, ma se vuoi formare una classe dirigente devi dare la possibilità a un ragazzo o una ragazza di farsi due mandati in consiglio comunale, magari uno in consiglio regionale e poi di arrivare in Parlamento. Non so la tecnicità, ma se ti inventi una regola, to garantisce la diversità senza rinunciare all’esperienza.