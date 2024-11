Al Martin Carpena di Malaga l’Italia del tennis torna a giocare la finale di Coppa Davis: l’obiettivo è conquistare la seconda Insalatiera consecutiva, la terza nella storia, dopo quella conquistata un anno fa. L’ultimo atto della Davis 2024 vede di fronte l’Olanda. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri ci arrivano dopo aver superato l’Argentina non senza patemi, ma soprattutto dopo gli straordinari successi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner nella semifinale contro l’Australia. L’obiettivo degli azzurri è firmare uno storico bis. Dopo la vittoria di Sinner da numero 1 alle Atp Finals, dopo lo straordinario successo delle azzurre nella Billie Jean King Cup, un’altra Coppa Davis sancirebbe l’egemonia dell’Italia sul tennis mondiale.

I rivali: l’Olanda di Paul Haarhuis

Le regole della Coppa Davis, anche per la finale, prevedono che i due match di singolare vedano affrontarsi prima i due giocatori selezionati dai capitani con la classifica peggiore e poi i due con la classifica migliore. Nel caso dell’Italia, quindi, sarà ancora Berrettini a scendere in campo per primo. Si troverà di fronte Botic van de Zandschulp (numero 80 Atp), che in questa Davis ha vinto due match su due (il primo contro Rada Nadal). I precedenti però sorridono a Berrettini, che ha vinto 4 incontri su 4: gli ultimi due quest’anno, a Tokyo e sempre in Coppa Davis nelle qualificazioni a Bologna, quando però fu un match tirato, chiuso 6-4 al terzo set. A sfidare Sinner sarà invece Tallon Griekspoor, numero 40 Atp. Anche in questo caso, la storia parla chiaro: l’altoatesino lo ha battuto 5 volte su 5, di cui tre in questo 2024. L’olandese nelle ultime due occasioni è stato in grado di vincere il primo set, ma poi è sempre capitolato.

Quando si gioca Italia-Olanda, finale di Coppa Davis 2024

La sfida tra Italia e Olanda è in programma per oggi domenica 24 novembre. Dopo i due singolari, in caso di parità, ci sarà l’eventuale e decisivo doppio.

Ore 16 – Primo singolare – Diretta Rai 2, Sky, Now

A seguire – Secondo singolare – Diretta Rai 2, Sky, Now

A seguire – Eventuale Doppio – Diretta Rai 2, Sky, Now

Dove vedere la finale di Coppa Davis in tv e streaming

Le finale dell’Italia in Coppa Davis a Malaga viene trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La diretta è disponibile anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, così come in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma NOW.

Regolamento Coppa Davis 2024

Ogni match si disputa su tre incontri e ogni partita si gioca due set su tre, sia in singolare che in doppio. I due singolari si decidono in questo modo: il primo match viene disputato tra i due giocatori schierati dai capitani che hanno la classifica più alta, il secondo match viene disputato tra i due singolaristi schierati che hanno la migliore classifica. In caso di parità dopo i singolare, a decidere la vittoria è il doppio. Il capitano può decidere di cambiare la composizione del doppio prima dell’inizio del match.