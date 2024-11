La circolazione ferroviaria in direzione Roma è fortemente rallentata a causa di un guasto alla linea nei pressi di Caserta. Trenitalia ha comunicato l’inconveniente sul suo sito web, informando i passeggeri che i treni Alta Velocità potrebbero subire ritardi tra i 40 e i 60 minuti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, i treni AV diretti a Roma verranno instradati sul percorso alternativo via Formia.

Disagi per i passeggeri diretti a Napoli Afragola

Il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50), a causa della deviazione, non effettuerà la fermata a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola potranno proseguire il viaggio da Napoli Centrale con il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20). Analogamente, i passeggeri in partenza da Napoli Afragola potranno utilizzare il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20) per raggiungere Napoli Centrale e proseguire il loro viaggio.

Consigli per i viaggiatori

Trenitalia invita i passeggeri a consultare il sito web o l’app per verificare lo stato del proprio treno e eventuali ritardi o variazioni di percorso. È inoltre possibile rivolgersi al personale di assistenza in stazione per ottenere informazioni aggiornate.