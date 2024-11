Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno giocato una partita intensissima nel doppio decisivo di Coppa Davis contro l’Argentina che ha visto prevalere l’Italia, garantendosi così l’accesso alla semifinale in cui sfiderà l’Australia. Una vittoria che ha messo in risalto la grande chimica tra i due tennisti azzurri che, oltre a essere colleghi, sono indissolubilmente legati da una profonda amicizia. Il match contro gli argentini è stato formidabile, considerando anche l’ottima prestazione degli avversari. Al termine della gara, in conferenza stampa, Sinner ha esaltato la prestazione di Berrettini e il suo atteggiamento. Anche il romano ha analizzato la partita, ma soprattutto si è espresso sul compagno di squadra numero uno al mondo.

Le parole di Berrettini

“Ho preso spunto da questo ragazzo”, ha detto Berrettini di Sinner, aggiungendo: “Prendo spunto da quello che sta facendo, ho studiato quello che faceva”. Il tennista romano ha sottolineato come l’altoatesino sia una fonte d’ispirazione. Ma anche come l’umiltà resti un suo pregio nonostante i successi di questa stagione: “Si merita un 10 per il fatto di essere qui dopo una stagione da più grande di sempre, con tutte le cose che ha vinto, che ha dovuto affrontare, sta qui e arriva come se fosse l’ultimo nonostante sia il primo a mani basse”.

Parole toccanti quelle di Berrettini, in cui è emersa tutta la sua passione e ammirazione nei confronti di Sinner: “C’è tanto da imparare da lui, è un ragazzo speciale, l’ho detto mille volte. Ci siamo potuti parlare con calma finalmente senza la fretta del tour e per me il 10 a Sinner è a 360° non solo per la prestazione”. “Non conta chi vince più punti, ma portare a casa il risultato”, ha concluso Berrettini, ricevendo in cambio parole di grande stima da parte dell’altoatesino.