Un altro caso di violenza a danno degli operatori sanitari: è avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, dove un 68enne è stato denunciato per aver aggredito a pugni e a calci radiologo e infermiera. L’episodio, come riferisce oggi la Gazzetta di Mantova, è avvenuto alle 21 di martedì scorso nella struttura che è privata e convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Il 68enne, residente nel Mantovano, era finito in ospedale per un trauma alla testa in seguito a una caduta. Quando è stato il momento di essere trasferito in radiologia per la Tac inspiegabilmente è andato in escandescenze e ha colpito l’infermiera che l’accompagnava con una gomitata allo sterno e con un pugno al volto il radiologo provocandogli la frattura del setto nasale. I carabinieri, chiamati in aiuto dall’altro personale in servizio, hanno bloccato l’uomo e lo hanno denunciato per lesioni personali gravi.