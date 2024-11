La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riceve una telefonata durante una conferenza stampa in diretta che le intima di non commentare le segnalazioni di un attacco missilistico balistico in Ucraina. Si sente una voce maschile sconosciuta al telefono che si rivolge a lei: “Sull’attacco missilistico balistico ‘Yuzhmash’ di cui gli occidentali hanno iniziato a parlare, non commenteremo affatto”, dice, riferendosi a un produttore aerospaziale con sede nella città ucraina di Dnipro.