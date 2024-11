Dura reprimenda di Giuliana de’ Medici Almirante, figlia dello storico leader del Msi e segretaria nazionale della Fondazione intitolata al padre, all’indirizzo di Fratelli d’Italia, dopo le polemiche scatenate dall’intervista rilasciata al Foglio dal ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, ex missino, ex An e ora nel partito guidato da Giorgia Meloni (“Se vogliamo andare avanti e guardare al futuro, arriverà anche il momento di spegnere la fiamma e la toglieremo dal simbolo. Per scelta nostra, e non certo perché qualcuno ce lo impone”).

Ospite de L’aria che Tira (La7) la figlia di Almirante e di Donna Assunta commenta: “Sì, tolgano pure la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia, perché ormai non rappresenta più la destra tradizionale di una volta. Tutti i vecchi missini sono delusi e amareggiati, Fdi ormai è diventato un partito democristiano e non ha più niente a che vedere col Msi di una volta. E quindi – continua – si tolgano ogni equivoco e abbiano il coraggio di levare la fiamma dal simbolo, così almeno la fiamma è di tutti e di coloro i quali hanno il diritto di averla, perché la fiamma non è né della Meloni, né di An, ma è di tutti“.

“No, no, di tutti voi, io non c’entro”, ironizza David Parenzo.

“Certo di chi la vuole, non coinvolgo anche lei, per carità di Dio”, risponde Giuliana Almirante.