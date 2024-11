Il presidente eletto degli Usa Donald Trump non intende riconsiderare la nomina di Matt Gaetz a General Attorney ovvero capo del Dipartimento di Giustizia, nonostante le accuse di avuto rapporti sessuali con una minorenne. Ma la posizione di Gaetz, xenofobo e negazionista difeso dall’ormai onnipresente Elon Musk, starebbe rapidamente diventando più scivolosa. Questo perché secondo il New York Times un hacker, non ancora identificato, sarebbe riuscito ad accedere a un file riservato che conterrebbe la conferma delle pesantissime accuse ovvero di rapporti sessuali con almeno una ragazzina. Non che questo possa impressionare il tycoon prossimo inquilino della Casa Binaca, condannato per aver diffamato la donna che aggredì sessualmente in un camerino.

Nei documenti piratati ci sarebbe la testimonianza giurata di una giovane donna che dichiara di aver avuto un rapporto sessuale con l’ex deputato della Florida nel 2017, quando la aveva solo 17 anni. Ci sarebbe anche presente il ricordo di quella stessa sera da parte di una seconda persona che afferma di aver visto Gaetz e la minorenne insieme e di aver assistito. Su questi fatti è in corso un’indagine del Comitato Etico della Camera, che deciderà, oggi 20 novembre, se pubblicare o meno i risultati. Il materiale hackerato al momento non è stato reso pubblico. Nel 2023 il Dipartimento di Giustizia aveva indagato sul conto di Gaetz per traffico sessuale, archiviando il tutto senza alcun capo di imputazione per “poca affidabilità dei testimoni”.

Le indagini del Comitato potrebbero essere pubblicate solo a carico di membri attivi del Congresso, ma Gaetz ha presentato pochi giorni fa le sue dimissioni dalla Camera. Di fatto bloccando la possibile azione nei suoi confronti. Gaetz non è però solo un fedelissimo di Trump piazzato in un posto cruciale per i suoi destini processuali, ma anche uno dei politici più controversi apparsi sulla scena politica americana negli ultimi decenni e anche alcuni repubblicani hanno avuto da ridire sulla sua nomina. Che per ora nonostante tutto non sembra essere in pericolo.