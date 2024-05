“Lo scudetto nel derby è stata una cosa importante, bella, speciale”. Con questi tre aggettivi Lautaro Martinez racconta le emozioni del titolo di Campioni d’Italia vinto battendo il Milan a San Siro. L’attaccante e capitano dell’Inter, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, ha raccontato che la vittoria della seconda stella del derby era diventata un obiettivo della squadra nelle ultime settimane, una data segnata in rosso sul calendario: “Vincerlo contro di loro e a casa loro per noi è stata una cosa meravigliosa. È un giorno che non dimenticheremo mai. Non era mai successo. Siamo entrati nella storia di questo grande club, per noi è una cosa importantissima“, ha ricordato Lautaro.