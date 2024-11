Sara Errani e Jasmine Paolini firmano l’ennesima impresa di questo 2024: battono il doppio della Polonia e regalano all’Italia del tennis femminile il punto decisivo che vale la finale della Billie Jean King Cup in corso a Malaga. Un anno dopo, le azzurre della racchetta guidate da Tathiana Garbin sono di nuovo arrivate all’ultimo atto: per la conquista del titolo sfideranno una tra Slovacchia e Gran Bretagna, impegnate oggi nella seconda semifinale.

Prima ancora della vittoria di Errani e Paolini, fondamentale è stato il successo di Lucia Bronzetti su Magda Linette: l’azzurra al suo esordio assoluto come singolarista nella competizione, si è imposta in due set (6-4 7-6). Poi Jasmine Paolini ha tentato l’impresa contro la numero 2 al mondo Iga Swiatek, ma ha ceduto al terzo set al termine di un match infinito: 3-6, 6-4, 6-4. Entrambe sono tornate poi in campo per il doppio: Paolini con Errani e Swiatek con Katarzyna Kawa. Il match quindi valeva la finale: le campionesse olimpiche di Parigi hanno trionfato con un pazzesco 7-5 7-5, recuperando da 1-5 nel secondo parziale.