Il programma Make America Healthy Again prende il via domani. In un post su X, Donald Trump Jr ha annunciato in modo ironico il lancio dell’iniziativa dedicata a promuovere un’America più sana, uno degli impegni prioritari per il neo-eletto presidente Donald Trump. L’annuncio è accompagnato da una foto che lo ritrae insieme al padre, all’immancabile Elon Musk e a Robert F. Kennedy Jr., a bordo del jet privato del presidente. I tre sono seduti a mangiare hamburger, patatine fritte e bibite targate McDonald’s.

Covid-19. Al contempo, è un sostenitore accanito di politiche ambientaliste, critico delle Big Pharma e forte oppositore del cibo spazzatura. Tra i presenti, RFK Jr. appare il meno entusiasta della scelta gastronomica, seppur immortalato mentre sta per mangiare un hamburger. L'ex candidato indipendente alla presidenza, ora nominato da Trump come ministro della Sanità, è noto per le sue posizioni controverse : uno dei maggiori esponenti No vax, ha spesso contribuito alla diffusione di teorie discutibili sulla.

Nel suo programma elettorale, Kennedy Jr. aveva messo in primo piano la lotta per una dieta più sana per gli americani e la riduzione del consumo di junk food. Tuttavia, la scena immortalata nella fotografia suggerisce che l’avvio di questo progetto non prenderà forma in quella cena.