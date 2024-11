“Una bellissima vittoria, una vittoria emozionante, quella di Michele De Pascale. Sarà un grande presidente dell’Emilia-Romagna. Grazie per la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso. È il segno di una vittoria che è anche la vittoria della coesione di una squadra, di una coalizione e dell’unità del Pd”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a Bologna, nel quartiere generale del candidato di centrosinistra alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, commentando i risultati delle elezioni regionali. La vittoria, ha proseguito, è “un segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti e compatti intorno all’obiettivo”. Secondo la dem, che ha ringraziato elettori ed elettrici, “si profila un dato straordinario per il Pd e questo conferma la responsabilità che ci sentiamo come perno per la costruzione dell’alternativa a queste destre”.