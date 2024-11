Non passa giorno che Elon Musk non sia protagonista o oggetto di qualche polemica in giro per il mondo. Questa volta è il Brasile il paese, anche se è stato il patron di Tesla e Space X, nominato da Donald Trump a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, a subire il primo colpo. Durante un discorso sulla lotta alla disinformazione al Cria G20, evento che si svolge a Rio de Janeiro nei giorni che precedono il vertice dei leader del G20 e che punta a mettere in contatto creatori, attivisti e comunicatori digitali per discutere di fame, inclusione ed emergenza climatica, la first lady brasiliana Janja Lula da Silva lo ha insultato.

Come si vede dalle immagini di Cnn Brasil, Janja stava parlando nel corso di una conferenza sulla lotta alla disinformazione al Cria G20 quando è stata interrotta dalla sirena di una nave. A quel punto ha affermato “Ciao, penso che sia Elon Musk. Non ho paura di te”, per poi aggiungere: “F… You, Elon Musk!”. Musk ha utilizzato la sua piattaforma X per replicare a modo suo, ovvero con due emoticon che ridono e l’affermazione: “Perderanno le prossime elezioni“.

Il “fuck you” della first lady brasiliana ha irritato non poco i diplomatici di alto livello del ministero degli Esteri brasiliano, che ritengono che la mossa possa mettere a repentaglio il tentativo della presidenza di non aprire fronti di tensione con la nuova amministrazione di Donald Trump. Dopo la vittoria repubblicana negli Stati Uniti, il governo di Luiz Inacio Lula da Silva ha insistito sulla necessità di mantenere una postura pragmatica, ricordando ad esempio che, nonostante le profonde differenze, il presidente brasiliano e l’ex inquilino della Casa Bianca George W. Bush erano riusciti a creare un rapporto di fiducia.

Ma la dichiarazione di Janja per i diplomatici è un “darsi la zappa sui piedi”, che mina gli sforzi compiuti per stabilire un dialogo col nuovo corso di Washington. Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha cercato di correre ai ripari: “Non dobbiamo offendere nessuno”. L’ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, alleato di Trump e Musk è corso subito all’attacco. Sul suo profilo social ha postato la risposta di Musk a Janja commentando: “Abbiamo un problema diplomatico in più”.