A Torino oggi è il grande giorno: si decide il vincitore delle Nitto Atp Finals 2024. Alla Inalpi Arena è in programma la finale tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Dopo la sconfitta di un anno fa contro Novak Djokovic, l’altoatesino numero 1 al mondo punta a vincere il titolo di Maestro davanti al pubblico italiano. Sinner arriva alla finale da imbattuto, dopo un percorso immacolato (zero set persi) e una semifinale dominata contro Casper Ruud. Di fronte c’è l’americano Taylor Fritz, che da lunedì sarà numero 4 al mondo e che a sorpresa ha battuto Alexander Zverev in semifinale. Fritz ha perso nel round robin in due set contro Sinner, ma è stato un match tutto sommato equilibrato. Ora in finale proverà a sovvertire i pronostici. Di seguito, il programma completo.

Programma e orari – Domenica 17 novembre 2024

Finale doppio:

Ore 15: Krawietz (GER) Puetz (GER) [8] vs Arevalo (SAL)/Pavic (CRO) [1]

Finale singolare:

Ore 18: Jannik Sinner (ITA) [1] vs Taylor Fritz (USA) [5]

Sinner-Fritz: dove vedere in tv e streaming la finale delle Atp Finals 2024

L’ultimo atto delle Atp Finals è visibile in diretta su Sky, Now e Rai. Per gli abbonamenti alla pay-tv i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, la finale tra Sinner e Fritz è visibile in chiaro in diretta tv su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.