Infermiera presso l’Asl e cartomante per su Tik Tok. Un caso, quello denunciato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che riguarda una lavoratrice, in servizio al distretto 56 dell’Asl Napoli 3 Sud, che si presenta con due distinti profili (liberta7774 e pianeta.donna5) nei quali pubblicizza le sue prestazioni, chiedendo in cambio donazioni economiche. L’organizzazione, che ha una pagina Facebook per tutelare il personale medico e paramedico aggredito, è riuscita a porre l’attenzione su questa vicenda delle autorità sanitarie che, dopo le verifiche del caso, hanno aperto una inchiesta interna e un procedimento disciplinare a carico della dipendente, che rischia la sospensione dal servizio.

Stando a quanto riporta Nessuno tocchi Ippocrate, “la signora durante la sua attività di cartomante-sensitiva fa ‘predizioni’ su tumori, parla di chemioterapia, invita la gente a fare prevenzione perché lei, nel futuro dei poveri malcapitati che abboccano, vede l’insorgenza di tumori”. L’organizzazione in una nota ha anche affermato “che la signora minaccia di percosse diverse persone ed usa un linguaggio estremamente volgare e sessualmente esplicito. Tale comportamento è contro il codice deontologico infermieristico, ma soprattutto contro il codice comportamentale aziendale, datosi che la signora nelle sue live dice di essere una dipendente pubblica”.

