Pecco Bagnaia non molla un centimetro. Dopo la pre-qualifica di ieri, il numero 1 della Ducati si è assicurato anche la fondamentale pole position (la sesta di quest’anno, la 24esima in MotoGP) nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, ultimo circuito della stagione che decreterà il prossimo campione del mondo. A causa dei disastrosi fatti di Valencia, si è deciso di cambiare sede all’ultima corsa stagionale.

Martin invece si è posizionato in seconda fila con il quarto tempo, nonostante l’aiuto dell’amico fraterno Aleix Espargaro che l’ha tirato per tutto il turno. Il pilota spagnolo in sella all’Aprilia, alla vigilia dell’ultima gara, ha conquistato il secondo posto in prima fila, mentre Martin non è stato in grado di tenerne il ritmo. Proprio come Marquez, approfittando della scia di Bagnaia, non è riuscito a soffiargli la prima posizione dello schieramento, concludendo in terza posizione. Quinto posto invece per Franco Morbidelli, che con la seconda gomma ha provato a seguire la futura coppia della Ducati ufficiale. Finora, il campione piemontese non ha commesso alcun errore, mostrando una calma esemplare, mentre Martin, concentrato come mai prima d’ora, un pizzico di tensione continua ad accusarla. Questa è la carta migliore che Bagnaia può giocarsi, insieme al grande feeling con la pista spagnola, per tenere aperta la lotta per il titolo fino alla gara di domenica 17 novembre.