“Sarebbe un errore parlare del Gran Premio di Valencia quando abbiamo perso vite umane e ci sono persone senza casa. Le altre cose, eventi, extrasportivi e non sportivi, passano completamente in secondo piano e le risorse vanno destinate lì. Sarebbe un errore correre il GP, eticamente parlando”. Sono almeno 95 i morti nella regione di Valencia a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Gota frìa (cosa è) che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Il ciclone Dana ha colpito anche il circuito di Ricardo Tormo, dove ora si contano i primi danni. Con la volontà di arrivare al weekend con piene garanzie – come dichiarato da Nicolas Collado, direttore generale del circuito -, Marc Marquez ha lanciato il suo personale appello a Marca: “Sarebbe un errore parlare del Gran Premio di Valencia quando abbiamo perso vite umane e ci sono persone senza casa. Le altre cose, eventi, extrasportivi e non sportivi, passano completamente in secondo piano e le risorse vanno destinate lì. Sarebbe un errore correre il GP, eticamente parlando“. Per il pilota spagnolo si potrebbe gareggiare, ma solo a una condizione: “L’unica opzione per cui avrebbe senso fare il Gran Premio di Valencia è destinare tutto il ricavato a quelle famiglie. Quando dico tutto il ricavato, intendo tutto. Ma rimane un’opzione sullo sfondo, perché ci sono famiglie senza casa, che hanno perso parenti. Per me, se ci fosse la possibilità di raccogliere tanti soldi per tutte quelle famiglie, avrebbe un senso. Ma qui non si tratta soltanto di soldi, bensì di risorse e tempo. Per me, tutto dovrebbe essere assegnato a tutte quelle famiglie”.

Gp di Valencia a rischio? Le possibili sostituzioni

L’ormai consueto evento di Valencia che da anni chiude la stagione del Motomondiale – e che potrebbe risultare decisiva ai fini della classifica e del testa a testa tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia – potrebbe spostarsi in un altro circuito. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, nel caso non si dovesse riuscire a correre sul Ricardo Tormo, la candidata alla sostituzione sembrerebbe essere una tra Jerez, Portimao, Aragon o Misano.