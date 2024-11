Un’altra giornata di ritardi per chi viaggia in treno. Nella mattina di venerdì 15 novembre si sono registrati disagi significativi per i passeggeri della linea ferroviaria Milano-Venezia. A causa di un guasto alla linea elettrica nei pressi di Casirate, in provincia di Bergamo, si sono accumulati ritardi fino a 130 minuti. I tecnici sono intervenuti intorno alle 7 per riparare il problema: il traffico ferroviario sta gradualmente riprendendo, dopo aver subito forti rallentamenti fino alle 10.

tempi di percorrenza prolungati. Tra i casi più gravi, come riporta La Repubblica, il Frecciarossa 9700, partito da Venezia Santa Lucia alle 5:39 e giunto a Milano Centrale alle 10:13 invece che alle 8:12, ha accumulato 122 minuti di ritardo. Anche il Frecciarossa 9604, partito da Brescia alle 6:42 e diretto a Napoli Centrale, ha viaggiato con un ritardo di 154 minuti, mentre l’Euronight 243 diretto a La Spezia Centrale ha accumulato un ritardo di 150 minuti. Non è la prima volta che si verificano guasti sulla linea: nei mesi scorsi il Trenitalia ha comunicato che i treni ad alta velocità e gli Eurocity hanno subito. Tra i casi più gravi, come riporta La Repubblica, il Frecciarossa 9700, partito da Venezia Santa Lucia alle 5:39 e giunto a Milano Centrale alle 10:13 invece che alle 8:12, ha accumulato. Anche il Frecciarossa 9604, partito da Brescia alle 6:42 e diretto a Napoli Centrale, ha viaggiato con un ritardo di, mentre l’Euronight 243 diretto aha accumulato un. Non è la prima volta che si verificano guasti sulla linea: nei mesi scorsi il guasto prima a Roma e poi alla linea Milano-Bologna-Firenze avevano paralizzato la linea ferroviaria.