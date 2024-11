L’Italia sognava l’en-plein a Torino, ma non ci sarà nessun azzurro a fare compagnia a Jannik Sinner domani nelle semifinale delle Atp Finals 2024. La coppia di doppio Simone Bolelli-Andrea Vavassori è stata infatti eliminata nel round robin: fatale la sconfitta contro Arevalo–Pavic, i numeri 1 al mondo della specialità, al termine di un match deciso solo al match tie-break. I due azzurri speravano di continuare a cullare il sogno di una vittoria storica, al termine di una stagione in cui hanno vinto tre titoli e raggiunto la finale in due Slam su quattro (Australian Open e Roland Garros).

L’obiettivo della semifinale Bolelli e Vavassori lo hanno accarezzato da vicino. Dopo un primo set complicato, che ha visto la coppia Arevalo-Pavic prevalere (6-3) grazie a un break all’ottavo game che ha spezzato l’equilibrio, nel secondo parziale il duo azzurro ha reagito e preso il comando delle operazioni. Bolelli e Vavassori hanno vinto 5 game consecutivi, per poi chiudere 6-3. Ecco, sul finire del set si sono viste le prime difficoltà. Un preludio di quello che è stato il match tie–break: nel momento decisivo, Arevalo e Pavic hanno alzato il livello, mentre la coppia azzurra ha commesso qualche errore di troppo.

Bolelli e Vavassori hanno comunque dimostrato di poter giocare alla pari con i numeri 1 al mondo del doppio. Ma nel super tie-break il duo Arevalo-Pavic ha mostrato di avere ancora qualcosa in più, vincendo i punti chiave, come già era successo nella finale del Roland Garros. Per la coppia azzurra comunque la stagione non è ancora finita: la prossima settimana ci sono le finali di Coppa Davis a Malaga. Bolelli e Vavassori si sono meritati la convocazione grazie a un 2024 straordinario. La sconfitta di oggi però è anche un segnale per il capitano, Filippo Volandri: come successe un anno fa, se il doppio dovesse essere decisivo lo giocherà Jannik Sinner. E con lui potrebbe essere schierato un altro singolarista.