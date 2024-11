“Ma io parlo italiano o finlandese? Mamma mia, è sempre una fatica con voi di La7, anche se questa intervista rispetto alla Gruber di ieri sera è una passeggiata di salute. Mi dispiace di non avere un Bacio Perugina, altrimenti lo regalerei anche a lei “. Così a Tagadà (La7) il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato nella campagna elettorale per le regionali umbre del 17-18 novembre, risponde all’inviata Marta Vigneri che lo incalza sul caso Mattarella-Musk.

Alla domanda della giornalista che gli chiede se Mattarella ha fatto bene a richiamare Musk, Salvini prima glissa citando la sua visita al carcere di Perugia per trovare gli agenti della polizia penitenziaria, poi ribadisce quanto detto ieri sera a Otto e mezzo, dove ha avuto un serrato botta e risposta con Lilli Gruber: “Il presidente della Repubblica ha sempre ragione quando parla, quindi le sue parole non cadono a vuoto. Che nel mondo chiunque abbia diritto a dire quello che pensa mi sembra banale, anche perché in passato contro l’Italia hanno parlato Macron, spagnoli, tedeschi, Soros“.

“Sì, ma Musk ha sbagliato oppure no?”, chiede Vigneri, sollecitata dalla conduttrice Tiziana Panella.

“A fare cosa?”, divaga Salvini.

“Ad aver attaccato i giudici italiani”, risponde la cronista.

“Non c’è bisogno di Musk per sapere che in Italia ci siano dei giudici, pochi per fortuna, che fanno politica – risponde il ministro dei Trasporti – Chiedetelo a me e ai 30mila italiani che negli ultimi 30 anni sono stati ingiustamente incarcerati. Che ci sia qualche giudice che sbaglia o che porta in ufficio le sue idee politiche si sa, non avevamo bisogno del tweet del padrone di Tesla”.

“Quindi Musk ha fatto bene e Mattarella ha sbagliato”, commenta Vigneri che riporta l’osservazione di Panella.

“Ma io parlo italiano o finlandese? – ribatte piccato Salvini – Chi è a casa cosa ha capito secondo lei?”.

“Che Musk secondo lei ha fatto bene a scrivere quel tweet contro i giudici italiani”, risponde la giornalista.

Panella chiude il collegamento con il leghista, rivolgendo la sua solidarietà a Vigneri e un rimbrotto al vicepresidente del Consiglio: “Caro Salvini, senza scrivere il nome e il cognome di Elon Musk, il presidente Mattarella ha detto che Musk ha sbagliato. Quindi, se uno sostiene che in effetti i magistrati sbagliano, sta dicendo che Musk ha scritto una cosa giusta. Punto. Non è che noi non capiamo o che La7 è faticosa”.