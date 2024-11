Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump si è incontrato con il presidente Joe Biden. I due, davanti a un camino acceso si sono “passati il testimone”. Il tycoon ha ringraziato il presidente Biden per aver promesso un trasferimento regolare del potere. “La politica è dura e in molti casi non è un mondo molto bello. È un mondo bello oggi e lo apprezzo molto”, ha detto Trump dopo che i due uomini si sono stretti la mano nello Studio Ovale. Trump ha aggiunto che la transizione sarà “il più agevole possibile”.