Donald Trump ha nominato il deputato Matt Gaetz ministro della Giustizia. Lo annuncia il presidente-eletto su Truth, la piattaforma social di sua proprietà. “Matt è un avvocato talentuoso e tenace, che si è distinto in Congresso per la sua attenzione alla disperata necessità di riformare il Dipartimento di Giustizia. Fra le cose importanti da fare in America c’è quella di mettere fine all’uso del sistema giudiziario come arma”, afferma Trump.

Confermata anche la nomina del senatore Marco Rubio come segretario di stato. Rubio sarà il primo segretario di stato latino degli Stati Uniti. “È per me un grande onore – scrive il tycoon – annunciare che il senatore Marco Rubio, della Florida, è stato nominato segretario di stato. Marco è un leader molto rispettato e una voce molto potente per la libertà. Sarà un forte sostenitore della nostra nazione, un vero amico per i nostri alleati e un guerriero senza paura che non si arrenderà mai ai nostri avversari. Non vedo l’ora di lavorare con Marco per rendere l’America e il mondo di nuovo sicuri e grandi!”.

A Tulsi Gabbard è stata invece affidata la guida della National Intelligence, la comunità degli 007 americani. Lo annuncia il presidente-eletto in una nota. Ex deputata democratica eletta alle Hawaii, Gabbard è diventata un’accesa sostenitrice di Trump. Appartenente alla minoranza etnica samoana, induista, Gabbard è maggiore dell’esercito e veterana di guerra. Poco gradita all’establishment ha lasciato i democratici nel 2022.

“Per oltre due decenni, Tulsi ha combattuto per il nostro Paese e per le libertà di tutti gli americani. Come ex candidata alla nomination presidenziale democratica, ha un ampio sostegno in entrambi i partiti. Ora è una repubblicana orgogliosa!” ha affermato Trump nella dichiarazione che annunciava la nomina. Gabbard si era candidata tra i democratici alla presidenza nel 2020, senza successo. Ha legami con alleati di Trump come Steve Bannon, che la presentò a Trump per un possibile incarico già nel 2016