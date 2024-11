“Dopo la pubblicità apriremo con una fake news che mi riguarda”. Così Lilli Gruber introduce la trasmissione Otto e mezzo (La7), dove mostra la reazione social del partito guidato da Giorgia Meloni e un tweet di Matteo Salvini alla notizia del furto che ha subito a Villa Borghese, a Roma. Fratelli d’Italia, infatti, ieri ha pubblicato una clip della puntata precedente del talk show politico con un commento in calce: “Colpo di scena: i confini si possono chiudere perché la Gruber è stata derubata. La Gruber cambia idea sugli immigrati”.

Il leader della Lega ha asserito che “anche Lilli Gruber si è rende conto che con un’accoglienza indiscriminata non si va da nessuna parte”.

“Intanto, vorrei dire a Fdi che se ha notizie su chi mi abbia derubato deve andare subito in commissariato per fare una denuncia – ammonisce la giornalista – visto che né io, né la polizia sappiamo chi mi ha sottratto il marsupio. Non sappiamo se sia stato un immigrato o un italiano, quindi mi chiedo: come fa Fdi a essere così sicuro che sia stato un immigrato?”.

E aggiunge: “Non ho mai difeso un’accoglienza indiscriminata con le porte aperte a tutti. Quindi, Matteo Salvini può andarsi a rivedere qualche puntata delle tante di Otto e mezzo, così potrà essere rassicurato”.

Gruber conclude rivolgendosi ai telespettatori: “Perché vi racconto tutto questo? Perché questo è un classico esempio di fake news, quindi una manipolazione, una bugia, che viene venduta per notizia vera. E uno si chiede: se questo governo di destra-destra governa così come manipola le informazioni, allora c’è di che preoccuparsi“.