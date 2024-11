Jannik Sinner è stato nuovamente travolto dall’affetto di Torino. Prima, durante e dopo la vittoria su Taylor Fritz nel secondo match del suo percorso alle Atp Finals 2024, gli spettatori presenti alla Inalpi Arena hanno dimostrato al numero uno al mondo tutto il loro calore, con cori e applausi. Proprio per questo motivo, l’altoatesino ha mostrato non poche difficoltà a realizzare l’intervista post partita in campo.

“Normalmente parto sempre dall’avversario, ma qui devo partire dal pubblico. Grazie mille”, ha subito dichiarato un emozionato Sinner che punta già al prossimo impegno, la sfida a Medvedev che potrebbe regalargli l’accesso turno successivo del torneo: “Adesso siamo più vicini alla semifinale che era il primo obiettivo di questa settimana. Vediamo come va giovedì, con Daniil sarà molto difficile”. Contro il russo, così come successo contro Fritz, Sinner avrà un’arma in più: il frastuono del pubblico che grida il suo nome, sia dopo un grande colpo sia nei momenti di difficoltà.

“Contro Fritz è stata una partita complicata, lui ha servito molto bene. Io sono riuscito a servire bene nei punti importanti. Potevo farlo meglio in generale, ma era un problema anche nella prima partita. Servire meglio sarà fondamentale contro Medvedev, ma sono contento di come sto gestendo i punti importanti e i momenti difficili di una partita. Spero di giocare a un livello alto la prossima partita che sarà fondamentale”, ha ammesso il numero uno al mondo che ha poi chiosato parlando della sua condizione fisica: “Mi sento bene, la stanchezza un po’ come tutti la sento. Il pubblico mi sta aiutando, è sempre molto bello giocare qua. Non sto pensando alla stanchezza, ma a giocare un ottimo tennis”.