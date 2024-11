Il mondo del calcio piange la morte di Marco Angulo, 22 anni, scomparso dopo aver passato trentacinque giorni in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente d’auto in cui errano decedute tre persone. Centrocampista classe 2002, all’inizio della sua carriera era considerato uno dei più grandi talenti dell’Ecuador degli ultimi anni. Cresciuto nelle giovanili dell’Independiente del Valle, è poi passato nel 2023 in MLS al Cincinnati e quindi il ritorno in patria al LDU Quito. Con la nazionale dell’Ecuador è stato convocato per tre volte.

Tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della squadra, e mediante un tweet diffuso su X, l’LDU Quito ha espresso le condoglianze alla famiglia del giovane calciatore: “Con profondo dolore e tristezza, siamo spiacenti di comunicare la morte del nostro amato giocatore Marco Angulo. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. La sua dipartita è una perdita irreparabile che lascerà un segno indelebile nei nostri cuori. Riposa in pace”.