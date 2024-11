A Torino si accendono le luci sulle Nitto Atp Finals 2024. Oggi, domenica 10 novembre, è il giorno di inizio del torneo e dell’esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo affronta nella sessione serale l’australiano Alex De Minaur: fondamentale partire subito con una vittoria per non complicare il cammino. Sinner non ha mai perso contro De Minaur, che tra l’altro è al suo esordio alle Finals. Nel pomeriggio ci sarà invece la sfida tra gli altri due tennisti del gruppo “Ilie Nastase”: il russo Daniil Medvedev contro l’americano Taylor Fritz. Da questo match si capirà chi in questo momento può essere l’avversario più temibile per Sinner nel percorso verso le semifinali. Ecco il programma completo.

Programma e orari – Domenica, 10 novembre 2024

Sessione pomeridiana:

Ore 11:30: Wesley Koolhof (NED) / Nikola Mektic (CRO) [3] vs Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) [7]

Non prima delle 14:00: Daniil Medvedev [4] vs Taylor Fritz (USA) [5]

Sessione serale:

Non prima delle 18:00: Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [2] vs Max Purcell (AUS) / Jordan Thompson (AUS) [5]

Non prima delle 20:30: Jannik Sinner (ITA) [1] vs Alex De Minaur (AUS) [7]

Sinner-De Minaur: dove vedere in tv e streaming le Atp Finals 2024

Le ATP Finals si disputano a Torino dal 10 al 17 novembre 2024. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma vengono trasmesse tutte le sfide anche sugli altri canali. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Raisport) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Jannik Sinner-Alex De Minaur, dalle 20:30: diretta Sky e Now, diretta in chiaro su Rai2