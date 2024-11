Nel giorno del derby della Mole, decine di tifosi del Torino e della Juventus sono stati protagonisti di una rissa con cinture e bastoni nella zona della Gran Madre, nel cuore della movida, resa ancora più intensa in queste giornate che precedono l’avvio delle Atp Finals, che stanno portando in città tifosi e turisti. La polizia intervenuta ha identificato dieci persone e arrestato uno degli ultrà. I tifosi si sono dati appuntamento, come già negli scorsi anni era avvenuto nella vicina piazza Vittorio Veneto prima della stracittadina, e si sono misurati in un centinaio a colpi di bastoni e di cinghie. Tutti vestiti di nero, le riprese di quanto accaduto stanno circolando sui social.

Gli scontri sono avvenuti intorno all’una e la polizia sta vagliando le posizioni della decina di persone bloccate durante il fuggi fuggi che si è creato all’arrivo delle prime volanti della polizia della questura torinese. L’allarme è stato dato dalle persone che stavano trascorrendo la serata nei numerosi locali della zona e le indagini ora sono in corso da parte della Digos della polizia. A quanto si apprende, gli ultras fermati apparterrebbero a gruppi della tifoseria organizzata bianconera dei Drughi e di Primo Novembre. Sul posto sono stati trovati e sequestrati dei bastoni e delle aste con drappi col simbolo Ug69, degli ultrà granata.