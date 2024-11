Dopo l’infortunio di Alvaro Morata, Paulo Fonseca doveva scegliere l’attaccante titolare del Milan nella partita contro il Cagliari di sabato 9 novembre. Nel corso della conferenza stampa alla viglia del match, l’allenatore dei rossoneri ha sorpreso tutti annunciando che la sua scelta è ricaduta sul 16enne Francesco Camarda: “Ve lo posso già dire, contro il Cagliari giocherà dal primo minuto Camarda e non Abraham“. Il 16enne diventerà quindi il secondo calciatore più giovane a esordire titolare nella storia del Milan (16 anni, 7 mesi e 29 giorni), dietro soltanto a Giuseppe Sacchi (16 anni, 7 mesi e 17 giorni) e davanti a Gianluigi Donnarumma (16 anni e 8 mesi) per un solo giorno. Tra l’altro, se dovesse segnare, diventerebbe anche il più giovane marcatore della storia del club rossonero.

Successivamente, Fonseca ha svelato anche la presenza di Rafael Leao nell’undici titolare: “Il mio rapporto con lui è buono ed è stato sempre così. Non posso ovviamente dire tutto. Noi allenatori cerchiamo di avere strategie differenti. Così con lui, magari non è stata la migliore, ma ora ne ho adottato un’altra che pare avere avuto effetto. Ma non ho mai avuto problemi, c’è stata una reazione che è ciò che voglio. Mi aspetto che continui così. Leao infatti domani giocherà dal primo minuto, contro il Real ha fatto una buona partita. Io ho detto che poteva fare anche meglio, soprattutto prendere decisioni migliori. A Cagliari sarà una partita totalmente diversa per Rafa, con una marcatura individuale, senza lo spazio avuto a Madrid”.