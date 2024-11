Momenti di grande spavento, ma per fortuna il pericolo è scampato. Alvaro Morata non sarà della partita contro il Cagliari in programma domani, venerdì 8 novembre, alle 18.00. Il motivo? Durante l’allenamento di rifinitura di questa mattina, l’attaccante si è reso protagonista di un violentissimo scontro di gioco con Pavlovic, che lo ha portato direttamente all’ospedale. Per lo spagnolo, tra i migliori nell’impresa di Champions contro il Real Madrid di martedì scorso, la diagnosi è di un forte trauma cranico: gli esami sono stati condotti all’ospedale di Legnano in mattinata, dove è stato portato d’urgenza.

Morata è stato sottoposto immediatamente anche a risonanza magnetica, che ha però dato esito negativo. Nessuna complicazione particolare, quindi: l’ex Atletico resterà adesso per qualche ora in ospedale, prima di poter tornare a casa e riposarsi. Occorrerà qualche giorno di stop, prima di poter riprendere la normale attività. In valutazione ora c’è il suo impegno con la Nazionale (venerdì 15 la sfida contro la Danimarca, lunedì 18 quella con la Svizzera): non si esclude che possa restare a Milano per riprendere poi ad allenarsi dopo qualche giorno di pausa che concederà Fonseca. L’ex Juventus tira un sospiro di sollievo: l’infortunio avrebbe potuto essere molto più serio. E ora il suo allenatore studia delle nuove mosse per affrontare i sardi, contro i quali dovrebbe giocare Abraham dal primo minuto. Scalpita però anche Camarda, per il quale non si esclude un impiego almeno a partita in corso.