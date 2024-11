Tre eventi per raccontare l’antico ma ancora vivo e vitale impegno antifascista e costituzionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Martedì 12 novembre Milano sarà protagonista di “Mai senza Resistenza” l’iniziativa per celebrare gli 80 anni dell’Anpi, compiuti il 6 giugno scorso. Un evento che si terrà in tre diversi luoghi del capoluogo lombardo: nel Salone Giuseppe Di Vittorio della Cgil, alla Loggia dei Mercanti – con la deposizione di una corona in ricordo dei caduti per la Libertà – e al Piccolo Teatro (qui il programma completo).

Al centro dell’evento momenti di memoria attiva, ma anche le battaglie in corso dell’Anpi: per la pace, contro l’autonomia differenziata e il “premierato“, per il contrasto giuridico e culturale ai neofascismi e dunque per una sempre più consistente diffusione della memoria delle Partigiane e dei Partigiani, in particolare tra i giovani. “Mai senza Resistenza è oggi, più di ogni altro tempo, un imperativo civile e morale irrinunciabile, oltreché la marca di operosità e responsabilità dell’Associazione”, si legge sul sito dell’Anpi.

Si alterneranno nelle presenze e negli interventi varie figure del mondo dello spettacolo, delle Istituzioni, del giornalismo, dell’associazionismo democratico, della politica, della Chiesa: Lella Costa, Lino Guanciale, Rosy Bindi, Gad Lerner, l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, il Sindaco Giuseppe Sala, Michela Ponzani, Rossella Miccio, Paolo Pezzino, Luca Stanzione, l’orchestra e il coro della Scala, per citarne solo alcune e alcuni. E naturalmente i dirigenti nazionali dell’Associazione, a partire dal Presidente Gianfranco Pagliarulo e dal Presidente provinciale Primo Minelli. L’ingresso al Salone Di Vittorio della Cgil e al Piccolo Teatro sarà libero fino a esaurimento posti.