I sondaggi davano i due candidati sul filo, in quella che si prospettava essere una battaglia all’ultimo voto. Addirittura che sarebbe potuta durare giorni. Ma in realtà, per Donald Trump si profila una vittoria netta anche nei sette swing states, gli Stati in bilico – Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, North Carolina e Georgia – dati come ago della bilancia per determinare il destino della Casa Bianca. Tutti, al momento, sono leaning repubblican, ovvero registrano un vantaggio del Gop. Ma a mano a mano che passano le ore, le proiezioni lo indicano come vincitore. La Pennsylvania, dove si sono concentrati i maggiori sforzi della campagna elettorale, va a Trump coi suoi 19 voti elettorali. La proiezione arriva dalla Cnn, che porta il calcolo di 265 voti nel Collegio Elettorale, a cinque voti dalla soglia di 270 per la conquista della Casa Bianca. E secondo Fox News, Trump sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti proprio grazie ai successi in Wisconsin e Pennsylvania: per l’emittente conservatrice, il candidato repubblicano ha raggiunto finora 277 grandi elettori, sette in più dei 270. Trump ha vinto in almeno due dei tre Stati del cosiddetto Blue wall, dove invece aveva prevalso Biden quattro anni fa, conquistando i 10 grandi elettori del Wisconsin ed i 19, appunto, della Pennsylvania. Anche i 16 voti elettorali della Georgia vanno a lui, così come quelli del North Carolina.

Vittoria del voto popolare – Il Grand Old Party potrebbe celebrare l’en plain se i dati confermeranno quanto al momento emerge. A questo punto della competizione elettorale, Trump avrebbe conquistato il 52% del voto popolare (58.831.826 di preferenze), contro il 46,5% di Kamala Harris. Inoltre i repubblicani vincono il controllo del Senato. La squadra della campagna di Trump era arrivata fiduciosa alla mattina dell’Election Day, all’apertura dei seggi, ma la Cnn riferisce che diversi collaboratori della campagna elettorale con cui ha parlato hanno raccontato che non si aspettavano che i numeri del tycoon si avvicinassero a quelli emersi nelle ultime ore. I collaboratori di Trump avevano costantemente previsto che sarebbe stato un testa a testa, che avrebbe potuto richiedere giorni, ma che alla fine il tycoon ce l’avrebbe fatta. A Trump era stato persino consigliato che probabilmente non avrebbe dovuto prendere una decisione stasera, ma ora tutto questo è cambiato.