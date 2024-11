Kamala Harris al telefono con gli elettori al quartier generale dem di Washington. Donald Trump al ristorante che si rivolge ai suoi supporter e li invita a “restare in fila”, e che poi assicura: “Stiamo per vincere”. Sono gli ultimi appelli al voto che i due candidati alle presidenziali Usa hanno affidato ai rispettivi canali social. I primi dati danno la vittoria dei repubblicani in quasi tutti gli stati chiave.