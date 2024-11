Kamala Harris è stata accolta da un’ovazione alla Howard University prima del proprio discorso post sconfitta elettorale. “Vi amo anche io, sono grata e piena d’amore per il nostro Paese”, ha detto la vice presidente. “La luce continuerà a brillare finché noi continueremo a lottare”. Harris ha riconosciuto la vittoria di Donald Trump, col quale ha annunciato di aver avuto una conversazione telefonica. “Ci sarà l’impegno da parte di entrambi per una transizione pacifica” ha aggiunto, richiamando i principi sanciti dalla Costituzione statunitense. “In democrazia va accettato il risultato del voto, anche quando si tratta di una sconfitta. È ciò che rende una democrazia, una democrazia”. Nel video, il discorso integrale della candidata dem.