È ormai tutto pronto per il gran finale della stagione del tennis maschile: dal 10 al 17 novembre a Torino si giocano le Nitto ATP Finals 2024, con Jannik Sinner numero 1 al mondo che punta a prendersi anche lo scettro di “maestro” davanti al pubblico italiano. La prima data spartiacque è però domani, giovedì 7 novembre, quando al Grattacielo Intesa Sanpaolo andrà in scena il sorteggio dei due gironi delle Atp Finals. Ecco una guida per arrivare preparati all’evento e capire ad esempio perché Sinner rischia di dover incrociare subito anche Carlos Alcaraz.

Il regolamento delle Atp Finals

Per capire la formula delle Atp Finals bisogna prima fare un passo indietro. Al torneo di Torino partecipano i primi 8 tennisti della Atp Race, la classifica che tiene conto solamente dei risultati ottenuti nell’anno solare 2024. La formula del torneo prevede che gli 8 partecipanti vengano divisi in due gironi. Ciascun tennista affronta gli altri tre del suo girone: i primi due classificati di ciascun gruppo, al termine della prima fase, accedono alle semifinali. Nelle semifinali si incrociano il primo di un girone contro il secondo dell’altro, e viceversa. Poi la finalissima. Tutte le partite si giocano due set su tre.

Il sorteggio: i possibili avversari di Jannik Sinner

Come vengono determinati i due gironi? Il sorteggio parte da una certezza: la testa di serie numero 1, in questo caso Jannik Sinner, è inserita nel Gruppo A, e la numero 2, Alexander Zverev, nel Gruppo B. E poi? Visto il forfait di Novak Djokovic, gli altri partecipanti sono il già citato Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev, in rigoroso ordine di classifica nella Race. Il sorteggio prevede un’estrazione a coppie: se il numero 3 (Alcaraz) finisse nel gruppo di Sinner, allora il numero 4 (Medvedev) finirebbe nel girone di Zverev. Lo stesso meccanismo vale per i numeri 5 e 6 della Race e poi per i numeri 7 e 8. In altro parole, Sinner avrà nel suo girono uno tra Alcaraz e Medvedev, uno tra Fritz e Ruud, infine uno tra de Minaur e Rublev.

Orario e dove vedere i sorteggi in tv

Il sorteggio delle Atp Finals di Torino 2024 si terrà al Grattacielo Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 12 di giovedì 7 novembre. Non è prevista una copertura in diretta tv o streaming dell’evento. I sorteggi però potranno essere seguiti in diretta testuale su ilfattoquotidiano.it.