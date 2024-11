Jannik Sinner è il tennista numero 1 al mondo ed è stato anche il primo a scendere in campo per allenarsi in vista delle ATP Finals di Torino. Gli altri sette partecipanti, invece, non sono ancora arrivati in Italia. Le sue intenzioni sembrano chiare: l’obiettivo del numero 1 del Ranking ATP è quello di conquistare il titolo di Maestro davanti al pubblico di casa, dopo la finale persa un anno fa contro Novak Djokovic, che proprio oggi ha annunciato il suo forfait.

La giornata di Sinner

Dopo aver superato i test fisici al J-Medical, nella mattinata odierna, Sinner si è presentato al Circolo della Stampa-Sporting dove ha cominciato il suo allenamento con un’ora di attività in palestra. Verso le ore 11 ha affrontato il 18enne norvegese Budakov Kjaer, numero uno della classifica Itf. L’italiano ha lavorato molto a rete, senza trascurare gli scambi da fondo proprio come aveva fatto a Montecarlo contro Stepanek. Infine, una serie di risposte e servizi, i suoi due punti di forza. Assieme a lui c’era l‘intero staff che lo supporta quotidianamente, composto dagli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio.

Nel pomeriggio, Sinner ha continuato ad allenarsi e il suo pensiero sarà rivolto al campo anche nella giornata di domani, mercoledì 6 novembre. Da giovedì però, il tennista potrà concentrarsi sul sorteggio, programmato per le ore 12, dei due gironi di queste attesissime ATP Finals.