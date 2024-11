Ritardi fino a oltre 3 ore e numerosi treni cancellati: è una giornata di protesta e disagi per il trasporto ferroviario in Italia. È iniziato alle 9, infatti, lo sciopero nazionale di otto ore del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord. Mobilitazione proclamata dopo l’accoltellamento di un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo. L’uomo è stato dimesso dopo poche ore con una prognosi di 14 giorni. La protesta, che proseguirà fino alle 17, è stata proclamata dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Sigle che hanno anche respinto anche l’appello del Garante che li invitava a ridurre lo sciopero.

Ritardi e cancellazioni – Le conseguenze sono state immediate. Monitorando lo stato delle partenze delle principali stazioni italiane, sono numerosi i treni già cancellati. Da Milano Centrale sono saltati numerosi convogli subito dopo l’inizio dello sciopero: come i treni dell’Alta velocità per Napoli delle 09:58, delle 11.25 e delle 11.58, quelli per Torino delle 11.10, per Reggio Calabria delle 11.10 e per Venezia delle 11.45. Ma anche i regionali per Brescia (10.25), Bergamo (11.05), Tirano (11.05), il collegamento per Zurigo (11.10) e i treni per l’aeroporto di Malpensa delle 10.25 e delle 10.55. Il numero di cancellazioni e ritardi aumenta di ora in ora. Così come a Roma Termini dove si registrano ritardi ai convogli dai 15 ai 180 minuti. Anche nella Capitale sono scattate subito le cancellazioni come il treno Italo delle 10.05 per Milano, l’Intercity per Trieste delle 10.22 e il regionale per Civitavecchia delle 10.42.

Da Nord a Sud – Disagi e viaggiatori in attesa anche alla stazione di Napoli. Treni cancellati e con un ritardo anche superiore ai 120 minuti alla stazione di Firenze Santa Maria Novella: il tabellone ha indicato ritardi anche di 190 minuti per un treno per Roma Termini. In generale i ritardi registrati sono dai 70 minuti in su. Intorno a mezzogiorno non c’era nessun convoglio in partenza in orario.

Informazioni e treni garantiti – Le cancellazioni e i ritardi sono in costante aggiornamento e si prospetta una giornata nera per passeggeri e pendolari. Trenitalia e Trenord invitano i passeggeri a consultare i rispettivi canali web per ottenere maggiori informazioni su collegamenti e servizi o rivolgersi al personale di Assistenza clienti e le biglietterie nelle stazioni. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza garantiti Trenitalia ha pubblicato la lista dei convogli (consultabile qui) ed è attivo attivo il call center gratuito 800 892021.