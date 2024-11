Incassato l’ok dalla sua maggioranza per la norma che spalanca le porte al suo terzo mandato alla guida della Regione Campania, il presidente Vincenzo De Luca non rilascia dichiarazioni e tira dritto verso l’uscita. Con 33 voti favorevoli, 16 contrari e un astenuto (Carmela Fiola del Pd, ndr) il Consiglio regionale della Campania ha approvato la norma che spacca i dem e va nella direzione opposta alle indicazioni della segreteria nazionale. “Oggi abbiamo votato una norma che ha un solo beneficiario, Vincenzo De Luca – dice il capogruppo della Lega Severino Nappi dagli scranni del parlamentino campano – una votazione che ha messo in imbarazzo gli stessi esponenti del Pd costretti a fare esattamente il contrario di quello che dice la loro leader”. Di ‘lavoro politico’ e soprattutto nessun imbarazzo parla invece il capogruppo dem Mario Casillo che spera ancora nel dialogo con la segreteria nazionale. “Il presidente ha riconosciuto che il percorso della candidatura passerà per un ragionamento dell’alleanza – ha sottolineato Casillo – mi auguro assolutamente che ci saranno degli incontri di dialogo nei modi e nei tempi giusti. Le elezioni regionali qui saranno tra un anno – ha concluso il capogruppo Pd – abbiamo tutto il tempo e noi siamo convinti che ci sarà un percorso che possa portare a ricongiungere due posizioni che in questo momento sembrano distanti”.